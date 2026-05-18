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18.05.2026 22:20:29
Oil price slumps as Trump says he called off Iran attacks
Energy markets have been on a wild ride as the key Strait of Hormuz waterway remains effectively closed.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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