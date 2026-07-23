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23.07.2026 10:22:50
Oil price surge drives global bond sell-off
Brent crude’s rise towards $100 is threatening a prolonged surge in inflation and resetting interest-rate expectationsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|95,78
|-4,91
|-4,88
|Ölpreis (WTI)
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