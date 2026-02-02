|
Oil prices are falling sharply. Lowered U.S.-Iran tensions and metals spillover is being blamed.
Oil prices fell sharply on Monday after President Donald Trump said he was hopeful over negotiations with Iran, taking some of the fear premium out of the commodity.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
|61,90
|-3,31
|-5,08