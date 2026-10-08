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08.10.2026 11:33:00
Oil prices are jumping again. How the S&P 500 has performed on days crude has seen big gains may be surprising.
The S&P 500 moves on days oil prices have gained 3% may come as a surprise.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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