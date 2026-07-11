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11.07.2026 10:06:00
Oil Prices Are Plunging, but Trumpflation Is Getting Worse -- Here's Why
On the surface, everything appears to be humming along for Wall Street. The timeless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) vaulted to a fresh all-time high in early July, while the benchmark S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) and growth-focused Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) accomplished similar feats in June.But if you dig beneath the headlines, you'll discover that Wall Street's historic rally isn't as rock-solid as the major indexes make it appear.President Trump delivering remarks. Image source: Official White House Photo by Daniel Torok.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher. Der deutsche Aktienmarkt tendierte leicht nach unten. Die Wall Street bewegte sich auf grünem Terrain. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.