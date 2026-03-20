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20.03.2026 10:06:00
Oil Prices Are Skyrocketing -- and 40 Years of History Point to a Huge Move in Stocks Over the Next 12 Months
For the better part of the last seven years, the bulls have been in full control on Wall Street. Since 2019, the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has gained at least 16% each year, save for 2022. Meanwhile, the ageless Dow Jones Industrial Average (DJINDICES: ^DJI) and growth-focused Nasdaq Composite (NASDAQINDEX: ^IXIC) have also pushed to several record highs.But history teaches investors that stocks don't advance in a straight line.Since the U.S. and Israel began conducting military operations against Iran on Feb. 28, Wall Street's major indexes have swooned. At the same time, crude oil prices have skyrocketed.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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