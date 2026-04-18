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18.04.2026 13:15:00
Oil Prices Are Soaring. These 3 Energy Stocks Are the Ones to Buy in April.
Crude prices have skyrocketed this year due to the war with Iran. Brent, the global oil benchmark, has soared more than 60% to around $100 a barrel. Meanwhile, WTI, the primary U.S. oil benchmark, has rocketed 65% to about $95 a barrel. Despite the current ceasefire and peace talks, oil prices could remain elevated for a while since it could be quite some time before the market returns to normal. With that in mind, here are three top energy stocks to buy this month to capitalize on the current market conditions.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (WTI)
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