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06.05.2026 01:52:00
Oil prices bounce off lows, as an Iran peace deal may be just a ‘structured pause’
Crude-oil futures fell late Tuesday after President Donald Trump said his latest effort to partially reopen the Strait of Hormuz would be paused, to buy more time to reach an agreement to end hostilities with Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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