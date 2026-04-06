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06.04.2026 03:09:26
Oil prices choppy after expletive-laden Trump threat to Iran
The US president said Iran's bridges and power plants would be destroyed unless it opened the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Rohstoffe in diesem Artikel
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