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10.08.2026 00:20:09
Oil Prices Climb and Stocks Dip on Stalemate in Iran War
Hopes were dashed over the weekend for a breakthrough on the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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