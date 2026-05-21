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21.05.2026 11:39:00
Oil prices climb as crude stockpiles are being depleted — and travel season starts this weekend
Physical supplies of oil through the Strait of Hormuz are 95% below regular levels.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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