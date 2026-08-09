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10.08.2026 00:20:09
Oil Prices Climb on Stalemate in Strait of Hormuz
Hopes were dashed over the weekend for a breakthrough on the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|89,12
|1,40
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|Ölpreis (WTI)
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