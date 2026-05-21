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22.05.2026 00:18:06
Oil prices close 2% lower on uncertain prospects for US-Iran deal
Most of the fighting has stopped since an April ceasefireWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|105,33
|0,41
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|Ölpreis (WTI)
|98,52
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|2,25