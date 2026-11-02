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02.11.2026 12:14:00
Oil prices could average $130 a barrel next year, according to Goldman Sachs
Analysts at the investment bank said Brent crude could reach $140 a barrel next year if tensions worsen in the Middle East.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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