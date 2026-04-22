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22.04.2026 11:39:58
Oil Prices Creep Up as Investors Weigh Cease-Fire Extension
Oil prices stablized as investors scrambled to make sense of President Trump’s decision to extend the cease-fire with IranWeiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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