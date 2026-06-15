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15.06.2026 11:27:00
Oil prices decline after U.S.-Iran agree to framework of peace deal
West Texas Intermediate and Brent crude fell after officials agreed to a 60-day ceasefire while final arrangements are being negotiated.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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