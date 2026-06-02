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02.06.2026 13:57:00

Oil prices drop after Trump tries to reassure traders that peace deal is coming

West Texas Intermediate and Brent crude’s front-month contracts both edged lower after hitting monthly highs during Monday’s session.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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