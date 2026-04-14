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14.04.2026 11:08:55

Oil Prices Drop and Stocks Approach Highs as Investors Eye Possible Path to Peace

Investors saw a possible path to peace, with the United States and Iran trading proposals for Iran to suspend nuclear activity.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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