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14.04.2026 11:08:55
Oil Prices Drop and Stocks Approach Highs as Investors Eye Possible Path to Peace
Investors saw a possible path to peace, with the United States and Iran trading proposals for Iran to suspend nuclear activity.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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