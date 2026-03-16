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16.03.2026 20:50:00

Oil Prices Drop Below $100. Here are the 2 Developments in Iran Affecting Major Oil Stocks.

WTI, the primary U.S. oil benchmark, spiked on Sunday night when the futures market opened, hitting a high of $102.57 per barrel. However, it erased those gains on Monday, closing below $95 per barrel on reports that several countries had agreed to provide naval escorts for oil tankers in the Persian Gulf. Even with that dip, WTI is up nearly 70% this year due to the escalating conflict with Iran. Here's a look at two developments in Iran that are affecting the oil market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
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