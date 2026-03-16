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16.03.2026 11:32:00
Oil prices drop more than 5% as U.S. calls for international effort to secure Strait of Hormuz
The U.S. attacked Kharg Island while a UAE trading hub was hit by drones.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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Börse aktuell - Live TickerATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.