03.01.2026 01:41:24
Oil prices ease after biggest annual loss since 2020
[HOUSTON] Oil prices dipped on the first trading day of 2026 after registering their biggest annual loss since 2020, as investors weighed...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|60,80
|-0,11
|-0,18
|Ölpreis (WTI)
|57,32
|-0,10
|-0,17
