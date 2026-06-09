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09.06.2026 11:07:26
Oil Prices Ease as Iran and Israel Halt Strikes
Oil prices fell after Israel and Iran agreed to halt strikes against each other, easing fears of a broader regional conflict that had briefly driven crude higher.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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