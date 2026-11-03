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03.11.2026 23:10:38
Oil prices ease to settle near 4-week low on hopes peace talks will end wars
Both oil benchmarks closed lower for the dayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|96,21
|1,59
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|Ölpreis (WTI)
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