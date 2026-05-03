|
04.05.2026 00:12:06
Oil Prices Edge Down While Stock Futures Inch Up
Oil prices fell and futures on the S&P 500 rose slightly on Sunday as investors reacted to continued uncertainty about the war in Iran.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|110,46
|1,26
|1,15
|Ölpreis (WTI)
|102,53
|0,59
|0,58