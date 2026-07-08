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08.07.2026 11:21:00
Oil prices extend gains after hours as U.S. forces conduct additional strikes on Iran
Brent crude and West Texas Intermediate contracts climbed on President Donald Trump saying dealing with Tehran is “a waste of time”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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