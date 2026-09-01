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02.09.2026 00:12:17
Oil prices extend gains as US and Iran trade fresh strikes
The risk premium in crude is likely to remain elevated, says an analystWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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