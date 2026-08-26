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26.08.2026 10:54:00
Oil prices extend slide as Iran and Oman eye temporary Hormuz deal
West Texas Intermediate and Brent crude’s October contracts declined by almost 7% and 9% in five days, respectively.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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