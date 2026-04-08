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08.04.2026 20:12:02
Oil Prices Fall, but Energy Firms Remain Frozen After U.S.-Iran Deal
Analysts said oil and natural gas energy companies would not quickly restore production unless attacks stopped and ships started moving through the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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