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27.07.2026 23:56:21
Oil prices fall 1% as investors weigh pause in US strikes on Iran
Trump said the US was holding “good talks” with IranWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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|Ölpreis (WTI)
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