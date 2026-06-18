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18.06.2026 09:08:13
Oil Prices Fall as U.S.-Iran Deal to Reopen Hormuz Takes Effect
Oil prices fell and stocks rose after Pakistan announced that the agreement to reopen the Strait of Hormuz would take effect immediately.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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