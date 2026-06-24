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24.06.2026 18:22:00
Oil prices fall back to preconflict levels, but Trump’s comments on Iran show that supply risks remain
U.S. and global benchmark oil prices have dropped back to levels they haven’t seen since before the U.S.-Israeli war with Iran started at the end of February, but it’s not because risks associated with the conflict have suddenly disappeared.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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