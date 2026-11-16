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16.11.2026 03:21:26

Oil prices fall on expectations of coming supply surplus

The world oil market will return to a surplus in Q4 of this year, the International Energy Agency said on FridayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
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