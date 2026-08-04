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04.08.2026 16:58:16

Oil prices fall on hopes Strait of Hormuz could reopen

US Secretary of State Marco Rubio and Treasury Secretary Scott Bessent both announced talks had progressed to allow shipments to resume.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Dienstag erneut stärker. Auch an den US-Börsen ging es aufwärts. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mehrheitlich mit positiven Vorzeichen.
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