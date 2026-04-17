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17.04.2026 17:34:34
Oil Prices Fall Sharply After Iran Says Strait of Hormuz Is Open
But analysts said it was not clear how quickly the oil industry in the Persian Gulf would be able to get back to normal.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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