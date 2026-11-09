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09.11.2026 16:43:36
Oil Prices Have Tumbled in November. Here’s Why.
The global benchmark price is now down roughly $20 a barrel since late October, when it traded for around $113.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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