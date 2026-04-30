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30.04.2026 06:03:58
Oil Prices Hit a New Wartime High as Iran Standoff Shows No End in Sight
Oil prices push higher, approaching another wartime high, as President Trump asserted that the naval blockade of Iran’s ports would persist.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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