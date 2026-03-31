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31.03.2026 11:04:00
Oil prices hold above $100 a barrel on unclear plan for future reopening of Strait of Hormuz
President Donald Trump reportedly told aides he would end the war in Iran without reopening the trade routeWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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