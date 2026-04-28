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28.04.2026 10:41:11
Oil Prices Jump Again as U.S.-Iran Talks Appear Deadlocked
Investors parsed reports that President Trump told advisers that he was not satisfied with Iran’s latest proposal to reopen the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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