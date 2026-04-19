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20.04.2026 00:25:18
Oil Prices Jump and Stocks Waver on Renewed Iran Conflict
Traders, hopeful on Friday that a peace deal was near, were digesting the developments over the weekend.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|94,53
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|Ölpreis (WTI)
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