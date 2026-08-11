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11.08.2026 09:47:19
Oil prices jump as Hormuz, Red Sea crises deepen
Renewed strikes on shipping in the Gulf and the Red Sea have dealt a fresh double blow to global oil markets, with the price of crude oil once again passing $100 a barrel. DW examines what could push prices even higher.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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Rohstoffe in diesem Artikel
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