|
08.10.2026 13:14:59
Oil prices jump on tanker attacks and slowing flows through Strait of Hormuz
Transit through vital waterway rose close to 90% of prewar levels last month but has since fallen sharplyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Neu: CFDs auf Öl, Gold und alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) handeln
WerbungHandeln Sie Rohstoffe mit Hebel und kleinen Spreads. Sie können mit nur 100 € mit dem Handeln beginnen, um von der Wirkung von 2.000 Euro Kapital zu profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|102,79
|-1,49
|-1,43
|Ölpreis (WTI)
|90,45
|-1,04
|-1,14
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.