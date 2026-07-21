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21.07.2026 19:19:00
Oil prices may fall, but gasoline prices won’t. Look at the trap we’re in.
The Iran war isn’t causing your energy bill to soar. Blame Wall Street for that.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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