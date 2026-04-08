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08.04.2026 11:16:00
Oil prices notch biggest daily drop in almost 6 years as cease-fire deal offers two weeks of uncertainty
West Texas Intermediate and Brent crude slid following the announcement of a temporary truce between the U.S. and IranWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
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