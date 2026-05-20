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20.05.2026 12:48:00
Oil prices post biggest drop in 2 weeks, airline stocks surge on hopes the U.S.-Iran war will soon end
On Tuesday, the Strait of Hormuz saw “one of the busiest days since the closure.”Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
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|Ölpreis (WTI)
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