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17.03.2026 06:00:15
Oil prices reignite great airline debate: to hedge or not?
There is a case for bosses to accept that market forces, like bad weather, just have to be navigated as they ariseWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|104,09
|3,07
|3,04
|Ölpreis (WTI)
|97,22
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