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18.05.2026 04:23:24
Oil prices rise after Trump warns Iran over stalled peace talks
Energy markets have been on a wild ride as the key Strait of Hormuz waterway remains effectively closed.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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