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07.09.2026 00:32:01
Oil Prices Rise After U.S. and Iran Trade Strikes
Brent crude, the global benchmark for oil, was up about 1 percent as trading resumed on Sunday, while the national average price of gas was nearly $4.15 a gallon.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|98,56
|1,56
|1,61
|Ölpreis (WTI)
|93,51
|2,03
|2,22
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