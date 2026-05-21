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22.05.2026 00:18:06

Oil prices rise as investors doubt breakthrough in US-Iran peace talks

Six weeks since a fragile ceasefire took effect, efforts to end the war have shown little progressWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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