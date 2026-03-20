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20.03.2026 11:49:00
Oil prices rise as Trump reportedly mulls new measures for Kharg Island
Israel said it would not target energy infrastructure anymore after being told by the U.S. president not to.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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