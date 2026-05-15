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15.05.2026 13:40:50
Oil Prices Rise as Trump-Xi Summit Yields No Clear Breakthroughs on Iran War
Hopes for an end to the war in Iran faded after President Trump failed to secure a commitment from China to help persuade Iran to reopen the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Rohstoffe in diesem Artikel
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